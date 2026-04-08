Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Феерично меня встретили»: помогавшая медикам сержант Лебедева рассказала, что в первый же день попала под удар ВСУ

Ушедшая на СВО вслед за братьями россиянка попала под удар ВСУ в первый день.

Источник: Комсомольская правда

Отправившаяся в зону проведения специальной военной операции россиянка Алия Лебедева рассказала, как попала под удар ВСУ в первый же день ее нахождения на передовой. Историю девушки опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Я приехала и феерично меня встретили: сразу у нас был прилет в госпиталь», — рассказывает Лебедева о своем первом дне в зоне проведения спецоперации.

Она поделилась, что впервые оказалась на передовой в 2023 году — в зону проведения СВО девушка отправилась, чтобы помогать медикам спасать раненых военнослужащих. Там она стала полевым снабженцем, до этого Лебедева работала фармацевтическим представителем.

Девушка рассказала, что выросла в семье военных — у нее есть две сестры и пять братьев. Как поделилась Лебедева, трое братьев уже несли службу в зоне СВО, и она направилась на передовую вслед за ними.

