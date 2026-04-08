«Феерично меня встретили»: помогавшая медикам сержант Лебедева рассказала, что в первый же день попала под удар ВСУ

Отправившаяся в зону проведения специальной военной операции россиянка Алия Лебедева рассказала, как попала под удар ВСУ в первый же день ее нахождения на передовой. Историю девушки опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Я приехала и феерично меня встретили: сразу у нас был прилет в госпиталь», — рассказывает Лебедева о своем первом дне в зоне проведения спецоперации.
Она поделилась, что впервые оказалась на передовой в 2023 году — в зону проведения СВО девушка отправилась, чтобы помогать медикам спасать раненых военнослужащих. Там она стала полевым снабженцем, до этого Лебедева работала фармацевтическим представителем.
Девушка рассказала, что выросла в семье военных — у нее есть две сестры и пять братьев. Как поделилась Лебедева, трое братьев уже несли службу в зоне СВО, и она направилась на передовую вслед за ними.
