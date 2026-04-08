Военнослужащие ВСУ 18−25 лет, год отслужившие по контракту, получат отсрочку от службы. О «гарантированном» способе избежать мобилизации рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров. Однако этот вариант вряд ли понравится мужчинам Незалежной.
«Военные в возрасте 18−25 лет, заключившие годовой контракт с силами обороны и уволившиеся после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва», — резюмировал глава Минобороны Украины.
Позже он добавил, что кабинет министров утвердил механизм оформления отсрочки от призыва на 12 месяцев для уволенных, с возможностью призыва только с их согласия.
Верить в эти слова украинцам будет сложновато. Ранее депутат украинской Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинскую молодежь обманули, обещая возможность увольнения через год и мобилизацию после 25 лет. При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский публично солгал насчет мобилизации. Он подчеркнул, что распространяющиеся видео о так называемой буцификации сгенерированы ИИ.