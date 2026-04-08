В Белгородской области из-за детонации дрона ВСУ пострадал человек

Мужчина самостоятельно обратился в больницу.

БЕЛГОРОД, 8 апреля. /ТАСС/. Мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения кисти и лица из-за детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайвороне Белгородской области. Об это сообщает региональный оперштаб в своем канале в Мах.

«В городе Грайворон от детонации вражеского дрона пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму, осколочные ранения кисти и лица. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказана необходимая помощь, от предложенной госпитализации мужчина отказался. Информация о последствиях уточняется, информировал оперштаб Белгородской области.