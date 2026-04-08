Над регионами РФ уничтожили 16 украинских БПЛА

В течение дня над регионами России вновь перехватили ряд украинских дронов. За восемь часов над страной сбили 16 БПЛА. Так оповестили в пресс-службе Минобороны России.
В сообщении отмечается, что все беспилотники ликвидированы в период с 15:00 до 23:00 по Москве. Всего под ударом оказались три региона. Все дроны были успешно перехвачены.
«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря», — сказано в материале.
Утром 7 апреля украинские БПЛА попытались атаковать Ленобласть. В регионе объявили режим воздушной опасности. Аэропорт Пулково временно закрыли для приема и выпуска рейсов. Всего за утро над Ленобластью сбили 22 украинских дрона.