Мирный житель ранен из-за детонации дрона в Белгородской области

Мужчину ранило осколками из-за детонации дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Дрон ВСУ сдетонировал в Белгородской области, осколками ранило мирного жителя. Об этом информирует оперштаб региона. Сообщается, что это произошло в городе Грайворон.

«Мужчина получил баротравму, осколочные ранения кисти и лица. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации пострадавший отказался», — сказано в релизе, который опубликован в мессенджере МАХ.

Тем временем ВСУ не оставляют попыток атаковать объекты на территории РФ. Так, в российском Минобороны информировали, что за восемь часов над территорией РФ сбили 16 БПЛА. Все беспилотники ликвидированы в период с 15:00 до 23:00 по Москве. Всего под ударом оказались три региона.

Также сообщалось, что мирный житель ранен при атаке ВСУ брянского села Демьянки. Это произошло, когда украинские военные дронами-камикадзе ударили по Стародубскому муниципальному округу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше