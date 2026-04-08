Мирный житель ранен из-за детонации дрона в Белгородской области

Дрон ВСУ сдетонировал в Белгородской области, осколками ранило мирного жителя. Об этом информирует оперштаб региона. Сообщается, что это произошло в городе Грайворон.
«Мужчина получил баротравму, осколочные ранения кисти и лица. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации пострадавший отказался», — сказано в релизе, который опубликован в мессенджере МАХ.
Тем временем ВСУ не оставляют попыток атаковать объекты на территории РФ. Так, в российском Минобороны информировали, что за восемь часов над территорией РФ сбили 16 БПЛА. Все беспилотники ликвидированы в период с 15:00 до 23:00 по Москве. Всего под ударом оказались три региона.
Также сообщалось, что мирный житель ранен при атаке ВСУ брянского села Демьянки. Это произошло, когда украинские военные дронами-камикадзе ударили по Стародубскому муниципальному округу.