Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА упали в селе Краснодарского края, произошло возгорание

На Кубани силы ПВО сбили несколько БПЛА в Крымском районе, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 9 апреля силы ПВО отражают беспилотную атаку на территории Краснодарского края. Дроны зафиксировали в селе Молдаванское. На месте падения БПЛА произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Кроме того, обломки БПЛА упали в поле в пригороде Крымска. Пострадавших и жертв нет. О серьезных повреждениях на земле также информации не поступало.

«На месте падения на одной из улиц произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», — оповестили в оперативном штабе Кубани.

В связи с попытками ВСУ атаковать российские регионы в ряде аэропортов ввели временные ограничения на полеты. Они действуют в воздушных гаванях Волгограда, Краснодара и Геленджика. Аэропорты недоступны для полетов с вечера 8 апреля.

