Обломки БПЛА упали в селе Краснодарского края, произошло возгорание

Ночью 9 апреля силы ПВО отражают беспилотную атаку на территории Краснодарского края. Дроны зафиксировали в селе Молдаванское. На месте падения БПЛА произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Кроме того, обломки БПЛА упали в поле в пригороде Крымска. Пострадавших и жертв нет. О серьезных повреждениях на земле также информации не поступало.
«На месте падения на одной из улиц произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», — оповестили в оперативном штабе Кубани.
В связи с попытками ВСУ атаковать российские регионы в ряде аэропортов ввели временные ограничения на полеты. Они действуют в воздушных гаванях Волгограда, Краснодара и Геленджика. Аэропорты недоступны для полетов с вечера 8 апреля.