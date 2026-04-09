Губернатор Кондратьев сообщил об одном погибшем после атаки БПЛА на Кубань

Украинские дроны массированно атакуют Краснодарский край. Силы ПВО с полуночи 9 апреля отражают удары ВСУ. В результате атаки в поселке Саук-Дере Крымского района погиб мужчина. Он находился на балконе многоквартирного дома. Так сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в MAX.
Он оповестил, что власти района окажут семье погибшего необходимую помощь. Губернатор также уведомил о падении обломков БПЛА в поле в пригороде Крымска и на территории предприятия.
«Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет. Прошу жителей соблюдать все меры безопасности», — предупредил Вениамин Кондратьев.
Утром 8 апреля атаку отразили в Ростовской области. Беспилотники уничтожены в трех муниципалитетах. Данных о пострадавших и разрушениях нет.