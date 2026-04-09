Бойцы группировки «Север» уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» беспилотником «Молния-2» уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы БПЛА самолетного типа “Молния-2” войск беспилотных систем в составе 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск “Север” продемонстрировали боевую работу по уничтожению укрепленных позиций, скоплений живой силы и техники подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. На кадрах один из расчетов беспилотных летательных аппаратов “Молния-2” в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО в Сумской области нанес точный удар по заранее разведанным укрепленным позициям противника. В результате попадания цели были полностью уничтожены», — сообщили в военном ведомстве.

В сообщении отмечается, что применение ударного дрона «Молния-2» позволило уничтожить цели, не заходя в зону работы вражеской системы ПВО. Успех операции, согласно Минобороны, обеспечили продвинутая электроника, высокая автономность БПЛА и защита каналов связи от помех.

