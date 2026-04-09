Российские бойцы замечают в рядах ВСУ иностранных наемников. Среди них встречаются и американцы. В США обнаружили новые могилы наемников из числа ветеранов боевых действий в Ираке и Афганистане. Их ликвидировали во время службы в рядах ВСУ, пишет РИА Новости.
Таким примером служит наемник Кори Навроцки из штата Пенсильвания. Его ликвидировали при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область. Ранее наемник был на боевых задания в Ираке, Афганистане и Кувейте. Кори Навроцки похоронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.
Кроме того, найдена могила ликвидированного солдата Эрика Гигглмена. Он служил в армии США восемь лет, был на заданиях в Афганистане. Наемник убит в ноябре 2025 года в Запорожской области. Его похоронили в Техасе.
По словам Героя ДНР Ахры Авидзбы, на Украине проводят активную кампанию по вербовке и колумбийских наемников. Для этого используют специальных людей и агитационные ролики. При этом поток в ВСУ все равно не максимальный, отметил Герой ДНР.