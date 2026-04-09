ВС РФ уничтожили тяжелые коптеры ВСУ в районе Гришина в ДНР

«Расчеты войск беспилотных систем группировки “Центр” уничтожили тяжелые коптеры формирований ВСУ в небе над населенным пунктом Гришино Донецкой Народной Республики на добропольском направлении специальной военной операции», — заявили в ведомстве.
Как отметили в Минобороны РФ, при обнаружении украинских беспилотников операторы незамедлительно поднимают дежурные ударные FPV-перехватчики в воздух и ведут охоту за тяжелыми дронами противника, в ходе которой уничтожают воздушные цели, не позволяя им осуществить доставку продовольствия и боеприпасов на позиции ВСУ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что благодаря смелым и решительным действиям расчетов ударных дронов войск беспилотных систем группировки «Центр», противник лишается связи, подвоза боеприпасов, необходимого имущества, а также ежедневно теряет живую силу и технику на добропольском направлении СВО.