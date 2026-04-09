Бойцы группировки «Днепр» уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации с пехотой противника, а также пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет ударных FPV-дронов мотострелкового полка 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск “Днепр” точными попаданиями уничтожил в подвальном помещении пункт временной дислокации противника с личным составом и пункт управления БПЛА ВСУ, расположенный в двухэтажном полуразрушенном здании на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что операторы ударных беспилотников группировки продолжают обходить системы радиоэлектронной борьбы ВСУ и уничтожают ключевые объекты противника.

