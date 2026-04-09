Бойцы «Востока» уничтожили РСЗО «Град» и гаубицу ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили реактивную систему залпового огня «Град», а также самоходную артиллерийскую установку британского производства в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки расчет БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” обнаружил боевые машины РСЗО “Град” ВСУ на огневых позициях. Также на данном участке было вскрыто расположение самоходной артиллерийской установки британского производства, подготовленной к ведению огня. Для уничтожения выявленных целей были задействованы операторы ударных дронов и расчеты барражирующих боеприпасов “Ланцет”, — рассказали в ведомстве.

В результате точных попаданий артиллерийские системы ВСУ были выведены из строя, а последующая детонация боекомплекта на позициях привела к уничтожению техники противника.

