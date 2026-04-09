Политолог раскрыл ложь о перемирии: вот чего добивается Зеленский

Предложения Владимира Зеленского к России о прекращении огня по образцу иранского перемирия являются ложью. Такое мнение высказал политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность помощника Леонида Кучмы (экс-президент Украины).
«Никакого перемирия! Во-первых, Россия не пойдет на двухнедельную передышку, а во-вторых — это нам ничего не даст. Выиграть не получится, а слушать ложь Зеленского про победы уже не сил», — цитирует Соскина РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что Зеленский пытается обмануть россиян, использовав перемирие не для подготовки к дипломатическому урегулированию конфликта, а для накопления сил для боевых действий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала заявления о пасхальном перемирии привычным пиар-ходом.
Ранее Зеленский просил монархии Залива договориться с Путиным о перемирии с Украиной на месяц.