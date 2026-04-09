Жителя Крымского района убило обломками БПЛА

Этой ночью в Краснодарском крае отражали атаку беспилотников. В поселке Саук-Дере Крымского района из-за падения обломков БПЛА погиб местный житель, который в этот момент находился на балконе многоквартирного дома.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Администрация района окажет семье всю необходимую помощь», — заявил губернатор Краснодарского края.

Фрагменты беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. Обломки обнаружены по нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений в этих случаях нет.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в хуторе Меккерстук Крымского района беспилотник упал на частный дом. Пострадавших в результате происшествия нет, однако здание получило большие повреждения. Проживающая в доме семья переехала к родственникам. На месте работают оперативные и специальные службы.

Губернатор региона просит жителей края соблюдать меры безопасности. В случае объявления угрозы атаки БПЛА граждан просят не выходить на улицу и не подходить к окнам.

