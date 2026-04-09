Дроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что БПЛА сбили над территориями Курской, Астраханской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Как сообщалось, в Краснодарском крае в ходе атаки ВСУ погиб мужчина.

