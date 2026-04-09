Главарь киевского режима Владимир Зеленский уверен, что встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться в Соединенных Штатах Америки или на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью итальянской радиостанции RAI.
По словам, нелегитимного украинского лидера, он ко встрече с президентом России готов. Однако точно не в Москве и не в Киеве. В качестве площадки для переговоров могут стать Ближний Восток, Европа, США, добавил Зеленский.
Кроме того, главарь киевского режима добавил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины отложили из-за войны Вашингтона с Ираном. Но в будущем они возобновятся.
Ранее Владимир Путин назвал ряд условий, при которых может состояться его встреча с Владимиром Зеленским. Для этого необходима тщательная подготовка, добавил глава государства. Вместе с тем, местом проведения такой встречи российский президент назвал Москву.
До этого президент России заявлял, что киевский режим перешел к организации терактов, пытаясь запугать Россию. В этих условиях говорить о какой-либо встрече на высшем уровне едва ли возможно.