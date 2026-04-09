Воздушная тревога объявлена в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе звучат сирены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сообщил он в Telegram-канале.

Во время воздушной тревоги важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.

Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или «кармана», чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.

