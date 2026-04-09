В Верещагино похоронили погибшего на СВО отца четырех детей Евгения Пугина

Верещагино 9 апреля с воинскими почестями проводило в последний путь погибшего в ходе СВО жителя города. Гвардии рядовой Пугин Евгений Витальевич погиб при исполнении воинского долга.
О жизненном пути земляка рассказала администрация Верещагинского муниципального округа. Евгений Пугин родился в Верещагино 10 июля 1990 года. После окончания школы № 1 работал на молочном комбинате «ВЕМОЛ», затем дальнобойщиком.
В последние годы трудился водителем в Верещагинской центральной районной больнице. С женой Анной Романовной воспитывал сыновей Александра и Севастьяна, дочерей Дарью и Марью.
В зоне проведения СВО Евгений Витальевич проходил службу телефонистом отделения связи войсковой части. Погиб защитник Отечества 19 ноября 2024 года. За проявленную храбрость и боевые заслуги был награжден орденом Мужества (посмертно).
Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования всем родным и близким верного присяге солдата.