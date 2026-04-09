Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Завидово-Кудашево, Гулево, Кутузовка, Новоалександровка, Красноподолье, Водянское, Приют, Красный Кут, Белицкое, Сергеевка Донецкой народной республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.