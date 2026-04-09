Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Как уточнили в Минобороны РФ, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Кутьковка, Паламаревка, Боровая, Нечволодовка в Харьковской области, Щурово, Святогорск, Старый Караван и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

«Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в ведомстве.