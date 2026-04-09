«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», — сказали в министерстве.
ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.