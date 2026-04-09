ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.