Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 195 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Покаляное, Рубежное, Зыбино, Липцы, Ветеринарное, Волчанские Хутора и Терновая Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Противник потерял более 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов материальных средств», — отмечает МО РФ.