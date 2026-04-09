Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Покаляное, Рубежное, Зыбино, Липцы, Ветеринарное, Волчанские Хутора и Терновая Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.