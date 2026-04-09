Главное из брифинга Минобороны 9 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах семи населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град», две станции РЭБ, склад боеприпасов и десять складов материальных средств.
«Запад» продвигается в Харьковской области и ДНР
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Паламаревка, Боровая, Нечволодовка Харьковской области, Щурово, Святогорск, Старый Караван и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.
Подразделения «Юга» заняли новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Диброва, Краматорск, Ильиновка, Артема и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 175 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 16 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, боевой машины РСЗО «Град», станции РЭБ, четырех складов боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 325 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 325 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция РЭБ.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Копани, Общее, Новоселовка, Любицкое Запорожской области, Покровское, Добропаново и Великомихайловка Днепропетровской области.
«Противник потерял свыше 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и десять автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум, Григоровка, Запорожец, Орехов Запорожской области и города Херсон.
Потери противника за сутки: порядка 55 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 и три станции РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиабомб;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 339 БПЛА самолетного типа.