Главное из брифинга Минобороны 9 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 9 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах семи населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град», две станции РЭБ, склад боеприпасов и десять складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» продвигается в Харьковской области и ДНР

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Паламаревка, Боровая, Нечволодовка Харьковской области, Щурово, Святогорск, Старый Караван и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.

Подразделения «Юга» заняли новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Диброва, Краматорск, Ильиновка, Артема и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 175 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 16 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, боевой машины РСЗО «Град», станции РЭБ, четырех складов боеприпасов и материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 325 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 325 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция РЭБ.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Копани, Общее, Новоселовка, Любицкое Запорожской области, Покровское, Добропаново и Великомихайловка Днепропетровской области.

«Противник потерял свыше 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и десять автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум, Григоровка, Запорожец, Орехов Запорожской области и города Херсон.

Потери противника за сутки: порядка 55 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 и три станции РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиабомб;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 339 БПЛА самолетного типа.

