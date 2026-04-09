Медведев рассказал о существовании биолабораторий на Украине: на их базе производится биооружие

В ходе спецоперации получены доказательства того, что на Украине работают биолаборатории. На их базе производились компоненты биологического оружия. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности.
«Рядом с нашими границами фактически производились компоненты биологического оружия. Это создает крайне серьезные риски», — сказал он.
Ранее Медведев высказался о вероятном вступлении Киева в ЕС. По его словам, Россия более не должна толерантно воспринимать членство ее соседей в союзе.