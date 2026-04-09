Генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана пожаловался, что линия боевого соприкосновения (ЛБС) на Украине движется, как он считает, в «неправильном направлении».
По его мнению, в целом линия передовой все еще движется в неправильном направлении — «очень медленно, но всё же».
«В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», — признал глава Североатлантического альянса.
Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что динамика на ЛБС, которая, кстати, мониторится не только российскими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что ВС РФ где-то быстрее, где-то медленнее, но везде продвигаются вперед. Зеленскому следует своевременно принять решение. Позже это решение придется принимать более дорогой ценой, констатировал пресс-секретарь президента России.