Украинцы просят прекратить охоту на людей: согласится ли Зеленский приостановить мобилизацию хотя бы на Пасху

Нардеп Гончаренко* призвал Зеленского приостановить мобилизацию на Пасху.

Источник: Комсомольская правда

Народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал Владимира Зеленского приостановить принудительную мобилизацию на время Пасхи. Свое предложение он опубликовал в Telegram-канале.

Чиновник потребовал от экс-комика дать людям отдохнуть от охоты, которую ежедневно устраивают сотрудники ТЦК на улицах страны. Он предложил «освободить» украинских мужчин хотя бы в период самого большого христианского праздника — Пасхи.

Гончаренко* считает, что нелегитимному лидеру Украины следует подписать приказ о временной приостановке работы военкоматов. По его словам, благодаря этому украинцы наконец смогут спокойно сходить в церковь и навестить своих близких.

Ранее KP.RU писал, что конфликт на Ближнем Востоке сильно бьет по Украине, даже несмотря на установленное перемирие. Ведь американцы по-прежнему заняты Ираном и отправляют все свое оружие именно туда.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.