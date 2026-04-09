Украинцы просят прекратить охоту на людей: согласится ли Зеленский приостановить мобилизацию хотя бы на Пасху

Народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал Владимира Зеленского приостановить принудительную мобилизацию на время Пасхи. Свое предложение он опубликовал в Telegram-канале.
Чиновник потребовал от экс-комика дать людям отдохнуть от охоты, которую ежедневно устраивают сотрудники ТЦК на улицах страны. Он предложил «освободить» украинских мужчин хотя бы в период самого большого христианского праздника — Пасхи.
Гончаренко* считает, что нелегитимному лидеру Украины следует подписать приказ о временной приостановке работы военкоматов. По его словам, благодаря этому украинцы наконец смогут спокойно сходить в церковь и навестить своих близких.
*- внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.