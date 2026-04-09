Большинство политиков Европы уже давно раскусили двойную игру, которую ведет Владимир Зеленский. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в социальной сети X.
«Огромное количество политиков и дипломатов были озадачены его поведением. Он завоевывал доверие, давал торжественные обещания, а затем действовал совершенно противоположным образом. Им было трудно это объяснить. В действительности же проблема была проще: он играл роль», — написала Мендель.
По ее словам, со временем до брюссельских чиновников начала доходить двойственность игр экс-комика. Однако, как утверждает Мендель, они не демонстрируют свои догадки на публику. Для прессы евролидеры по-прежнему обнимают и пожимают руку Зеленскому. А вот уже за закрытыми дверями сменяют свою дружелюбность на расчетливость, действуя в собственных интересах.
Тем временем в НАТО озвучили приговор Украине. Генсек Марк Рютте твердо заявил, что членство Киева в военный блок больше не обсуждается.