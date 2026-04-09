Путин объявил пасхальное перемирие на Украине с 11 апреля

Это как минимум четвертое перемирие за время российской военной операции на Украине. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества. В 2025 году перемирие объявлялось дважды: по случаю Пасхи, а также к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.