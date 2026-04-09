Путин объявил перемирие в связи с приближающейся Пасхой

Пасхальное перемирие в зоне СВО будет действовать с 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в связи с предстоящей православной Пасхой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении перемирие будет действовать с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

В публикации отметили, что главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, начальнику Генштаба ВС РФ — командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях.

В пресс-службе подчеркнули, что при этом войскам РФ надлежит быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

Отмечается, что в Кремле надеются, что украинская сторона в свою очередь последует примеру Российской Федерации.

Напомним, православная Пасха в этом году отмечается 12 апреля. В 2025 году Россия объявляла трехдневное пасхальное перемирие в зоне спецоперации.

