Кремль: РФ рассчитывает, что Киев последует примеру с перемирием на Пасху

Москва надеется, что киевский режим последует примеру России с перемирием на православную Пасху в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Как писал сайт KP.RU, вечером 9 апреля президент РФ Владимир Путин в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля в зоне СВО на Украине.
Подчеркивалось, что министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову отданы указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях. Однако, российские войска должны быть готовы пресечь любые провокации противника.
