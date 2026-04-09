Что известно о перемириях в ходе СВО

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 апреля 2026 года президент РФ Владимир Путин в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявил перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Это будет четвертым временным перемирием с начала специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине.
ТАСС подготовил материал о трех предыдущих перемириях.
Рождественское перемирие 2023 года.
5 января 2023 года Путин впервые с начала СВО объявил о режиме прекращения огня. После соответствующего обращения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла глава государства дал указание ВС РФ с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января прекратить боевые действия в зоне проведения СВО. Перемирие было призвано дать возможность гражданам, проживающим в районах боевых действий и исповедующим православие, посетить рождественские службы.
При этом Вооруженные силы Украины продолжали обстреливать российские территории. Наиболее интенсивным ударам со стороны ВСУ подвергся Донецк. Всего за время действия режима прекращения огня, по данным властей ДНР, Донецк оказывался под обстрелами более 20 раз. Кроме того, ВСУ наносили удары по другим населенным пунктам в ДНР — Минеральному, Горловке, Макеевке, Каштановому, Гольмовскому и Верхнеторецкому.
В поддержку рождественского перемирия выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и папа Римский Франциск. При этом Владимир Зеленский (избран президентом Украины в 2019 году, полномочия истекли в 2024 году), президент США Джо Байден и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступили с заявлениями, что Россия якобы объявила о перемирии, чтобы выиграть время на перегруппировку войск.
Пасхальное перемирие 2025 года.
О втором перемирии президент РФ Владимир Путин объявил 19 апреля 2025 года, накануне Пасхи, на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Режим прекращения огня действовал с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля — суммарно 30 часов.
Как сообщали в Минобороны РФ, в этот период было зафиксировано 4 900 нарушений перемирия со стороны ВСУ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что украинские военные продолжали наносить удары по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым. Также отмечалось, что ВСУ применили 90 беспилотных летательных аппаратов за время перемирия, 8 из них — вне зоны СВО.
При этом, как отметил 21 апреля глава российского государства, некоторое снижение боевой активности ВСУ в тот период все-таки наблюдалось. По словам Путина, Киев сначала отверг инициативу Москвы о пасхальном перемирии, но затем ему подсказали на нее согласиться.
Перемирие по случаю 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
28 апреля 2025 года пресс-служба Кремля сообщила о решении президента России остановить все боевые действия в дни 80-летней годовщины Победы — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая по московскому времени. Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предметное обсуждение длительного перемирия с Украиной невозможно без учета нюансов.
По данным Минобороны РФ, с 8 по 11 мая украинские войска более 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня. ВСУ за время перемирия было предпринято пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак и одна разведка боем в районах Сумской, Харьковской, Курской областей, Донецкой и Луганской народных республик. 58 украинских беспилотников самолетного типа было сбито за эти три дня вне зоны проведения СВО. По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4 011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск.
Российские войска в условиях нарушения режима прекращения огня украинскими военными зеркально реагировали на нарушения и действовали адекватно складывающейся обстановке. С окончанием действия режима прекращения огня ВС РФ продолжили проведение СВО.
По словам Путина, Россия не исключала возможности продления трехдневного майского перемирия в зависимости от реакции киевского режима. Однако в Киеве не ответили на предложенное Россией перемирие ко Дню Победы и предприняли масштабные атаки. В итоге украинская сторона понесла большие потери.