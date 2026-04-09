Что известно о перемириях в ходе СВО

По данным Минобороны РФ, с 8 по 11 мая украинские войска более 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня. ВСУ за время перемирия было предпринято пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак и одна разведка боем в районах Сумской, Харьковской, Курской областей, Донецкой и Луганской народных республик. 58 украинских беспилотников самолетного типа было сбито за эти три дня вне зоны проведения СВО. По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4 011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск.