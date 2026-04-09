Ещё четыре мирных жителя Белгородской области ранены при ударах ВСУ: подробнее о вечерней атаке на регион

Белгородская область вечером 9 апреля вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. К 22:45 стало известно о еще четырех пострадавших. Ранения получили двое мужчин, женщина и 15-летняя девочка. Так сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.
По его данным, все раненые обратились в Шебекинскую ЦРБ. Девочка-подросток из села Нежеголь получила минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног. Есть также последствия на земле, в том числе, в Шебекинском округе.
«В Грайворонском округе в городе Грайворон от атак беспилотников повреждены три частных дома, три гаража и легковой автомобиль… В Борисовском округе в посёлке Борисовка при детонации дрона поврежден легковой автомобиль», — прокомментировал Вячеслав Гладков.
ВСУ также атаковали ДНР. За день в больницы обратились девять местных жителей. Одна из атак совершена по похоронной процессии в Ленинском районе Донецка. В результате удара БПЛА пострадали две женщины и трое мужчин.