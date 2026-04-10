Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики восстанавливают поврежденный ВСУ объект в Запорожской области

ВСУ ударили по объекту энергетики в Запорожской области, повреждено оборудование.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 апреля украинские боевики нанесли массированный удар по Запорожской области. Целью атаки стал объект энергетической инфраструктуры в южной части региона. В результате повреждено оборудование, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX.

По его данным, спецбригады работают на участках, где это позволяет оперативная обстановка. Однако на части территории сохраняется высокая дроновая активность, пояснил губернатор.

«Энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения», — добавил Евгений Балицкий.

Кроме того, ударам ВСУ подверглась Белгородская область. Известно о еще четырех пострадавших. Ранения получили двое мужчин, женщина и 15-летняя девочка. Подросток из села Нежеголь получила минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног.