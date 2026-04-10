Зеленский готов объявить пасхальное перемирие вслед за Россией

Зеленский согласился объявить перемирие на Пасху после аналогичного шага РФ.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление Россией пасхального перемирия. Он подчеркнул, что Киев готов пойти на аналогичный шаг. Так бывший комик отметил в своем Telegram-канале.

Ранее с заявлением о перемирии выступил президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что пасхальное перемирие продлится с 11 апреля 16:00 до конца дня 12 апреля. ВС РФ при этом готовы дать ответ на атаки со стороны ВСУ.

«Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз», — прокомментировал Зеленский.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Москва надеется, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации и пойдет на временное прекращение огня. Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову уже отданы указания на период перемирия сохранять режим тишины на всех направлениях.

