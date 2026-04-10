Зеленский готов объявить пасхальное перемирие вслед за Россией

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление Россией пасхального перемирия. Он подчеркнул, что Киев готов пойти на аналогичный шаг. Так бывший комик отметил в своем Telegram-канале.
Ранее с заявлением о перемирии выступил президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что пасхальное перемирие продлится с 11 апреля 16:00 до конца дня 12 апреля. ВС РФ при этом готовы дать ответ на атаки со стороны ВСУ.
«Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз», — прокомментировал Зеленский.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, Москва надеется, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации и пойдет на временное прекращение огня. Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову уже отданы указания на период перемирия сохранять режим тишины на всех направлениях.