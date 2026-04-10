Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина поддержала пасхальное перемирие

Украина готова поддержать пасхальное перемирие, заявил президент страны Владимир Зеленский. Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона остановит боевые действия с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Источник: Reuters

«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру», — сообщил Владимир Зеленский. По его словам, у сторон конфликта «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

В заявлении российской стороны написано, что министру обороны России Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову отданы приказы остановить боевые действия на всех направлениях. «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», — указано в сообщении.

Пасхальное перемирие станет четвертым с начала российско-украинского конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества. В 2025 году перемирие объявлялось дважды: в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России

На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
