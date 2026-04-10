«Мы ее перешагнули»: дроновод «Сава» рассказал, в каком состоянии «новая линия обороны» ВСУ

Дроновод Сава: Новая линия обороны ВСУ потеряла смысл и стала очаговой.

Источник: Комсомольская правда

Российские дроноводы под Донбассом рассказали о ситуации с «Новой линией обороны» ВСУ. Прошлым летом подразделение военного с позывным «Сава» блокировало строительство оборонительных укреплений и уничтожало технику противника. Боец поделился с военкором KP.RU Дмитрием Стешиным, в каком состоянии она сейчас находится.

«Мы ее “перешагнули” в нескольких местах, разорвали, а значит, она потеряла смысл. Стала очаговой», — посмеялся «Сава».

При этом он уточнил, что отдельные оставшиеся участки тщательно подготовлены. У ВСУ было время организовать линию обороны.

«Но, скажу честно, очаги эти серьезные — много бетонированных ДОТов, много морских контейнеров, закопанных в землю и блиндированных. Было у них время подготовиться», — добавил боец.

Ранее дроновод делился наблюдениями о состоянии противника на участке под Константиновкой — одним из важных городов Славянско-Краматорской агломерации протяженностью примерно 105 километров. Эти города остаются последними в Донбассе, которые все еще захвачены ВСУ.