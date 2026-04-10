Расслабились по полной: российский дроновод рассказал, как чувствует себя ВСУ под Константиновкой

Российские бойцы нацелились на Константиновку — один из ключевых городов Славянско-Краматорской агломерации протяженностью около 105 километров. Это последние города Донбасса, еще оккупированные противником. Дроновод «Сава» рассказал военкору KP.RU Дмитрию Стешину, как себя чувствует противник на участке.
«Когда мы передвинулись от Красноармейска на Константиновку, он был сильно расслабленный. Чуть ли не строем ходил, в шеренгу по два…», — заявил боец.
По его словам, в первые месяцы на участке складывалась крайне выгодная обстановка. Расчеты беспилотников активно уничтожали технику противника.
«Для понимания: доходило до того, что 30 единиц техники мы уничтожали за 12 часов! Да, да! Пикапы, танки. Просто жгли все, что видели. Это силами одного расчета», — поделился дроновод.
«Сава» отметил, что противник долго сидел в обороне, чувствовал себя в безопасности и не верил в штурм, из-за чего потерял бдительность. После первого удара он начал срочно стягивать силы: в зону работы российских БПЛА перебросили отборные подразделения, чтобы закрыть прорыв.
Прежде стало известно, что в Константиновке украинских военных, скрывающихся в подвалах и продолжающих выходить на связь, командование ВСУ фактически записало в пропавшие без вести.