Украинские боевики продолжают терять свою технику и беспилотные системы на Константиновском направлении. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал о работе подразделения с позывным «Сава», которое активно уничтожает роботов-доставщиков и тяжелые дроны противника.
«Противник перешел на НРТК — роботов-доставщиков. Подразделение “Савы” сожгло их уже 101 штуку! Тогда ВСУ перешли на снабжение “гексакоптерами” — тяжелыми дронами», — отметил Стешин.
По его словам, противник сначала научился не приближаться на броне к линии соприкосновения, затем полностью отказался от использования транспорта, перешел на роботов-доставщиков, а после на тяжелые гексакоптеры, пытаясь сохранить снабжение. Российские бойцы уже уронили 86 таких дронов, стоимость каждого составляет около двух миллионов рублей.
За полтора года работы подразделения «Савы» уничтожено сотни единиц техники противника. Среди них — 49 танков, 146 ББМ, 622 легковых автомобиля, 83 грузовика, 40 орудий, 47 минометов, 36 единиц инженерной техники и другие.
Ранее Минобороны показало видео зачистки улиц города от боевиков ВСУ. Российские военные использовали «Молнии» и фугасные снаряды для разборки укреплений в Константиновке.