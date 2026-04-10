Спасённые из зоны СВО кошки стали артистами театра Куклачёва

Куклачёв рассказал о новых артистах своего театра, это спасённые из зоны СВО кошки.

Источник: Комсомольская правда

Кошки, которых российские бойцы спасают в зоне СВО, попадают в Театр кошек Юрия Куклачёва. Об этом народный артист, основатель театра, рассказал РИА Новости.

«На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят», — сказал Куклачёв.

Один из спасённых котят недавно начал выпускать на сцене, добавил артист.

Подробнее о том, как три геройские кошки, которые были спасены российскими военными прямо с горящих позиций, после реабилитации уже выступают в театре

Ранее сообщалось, что 28 февраля состоялось юмористическое представление «Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали», в котором играет спасённая из зоны СВО кошка Глуша.

Почему боевые коты на передовой несут службу не за тушенку, а по призванию и как ряды питомцев у бойцов на передовой пополнила боевая сова