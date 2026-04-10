Губернатор Бочаров: В Волгоградской области БПЛА повредили пять домов

Украинские беспилотники предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области в ночь на пятницу 10 апреля. Об этом информирует губернатор региона Андрей Бочаров.
Чиновник рассказал, что целью атаки ВСУ были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
«В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений», — цитирует Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области, релиз опубликован на канале в мессенджере МАХ.
Накануне пять человек пострадали при ударе ВСУ по кладбищу в Донецке, когда ВСУ атаковали дронами похоронную процессию. Сообщалось, что были задействованы беспилотники американского производства.
Также сообщалось, что Краснодарский край пережил ночную атаку БПЛА 9 апреля, подробности здесь на KP.RU.
Российское приграничье также пострадало 9 апреля. При атаке БПЛА ранены четыре жителя Белгородской области, в том числе подросток.