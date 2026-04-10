КСИР: после объявления перемирия Иран не наносил ударов по другим странам

«Вооружённые силы исламской республики в течение периода прекращения огня до сих пор не запускали ракеты и не наносили удары беспилотниками ни по одной стране, говорится в заявлении корпуса», — сказано в обращении.
В КСИР отметили, что в случае такой совершения таких атак Иран объявит о своих действиях официально. Подчеркивается, любые другие события, о которых не упоминаетсяв документах, «не имеют никакого отношения» к исламской республике.
Напомним, ранее министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов сообщило, что 9 апреля системы противовоздушной обороны этой страны не зафиксировали новых атак со стороны Ирана. В ведомстве добавили, что иранская сторона республика не осуществляла запусков баллистических и крылатых ракет, а также БПЛА по территории ОАЭ.