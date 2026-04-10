Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР: после объявления перемирия Иран не наносил ударов по другим странам

В КСИР отметили, что в случае нанесения ударов по другим странам Иран объявит о своих действиях официально.

Источник: Аргументы и факты

Иранские военные с начала объявления режима прекращения огня не наносили ракетных ударов ни по одной стране или объектам за рубежом, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«Вооружённые силы исламской республики в течение периода прекращения огня до сих пор не запускали ракеты и не наносили удары беспилотниками ни по одной стране, говорится в заявлении корпуса», — сказано в обращении.

В КСИР отметили, что в случае такой совершения таких атак Иран объявит о своих действиях официально. Подчеркивается, любые другие события, о которых не упоминаетсяв документах, «не имеют никакого отношения» к исламской республике.

Напомним, ранее министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов сообщило, что 9 апреля системы противовоздушной обороны этой страны не зафиксировали новых атак со стороны Ирана. В ведомстве добавили, что иранская сторона республика не осуществляла запусков баллистических и крылатых ракет, а также БПЛА по территории ОАЭ.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
