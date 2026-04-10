Кремль инициировал пасхальное перемирие: главное о сроках и ответе Украины

Российская сторона в связи с приближающимся светлым днем Пасхи объявила о перемирии в украинском конфликте. Оно продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Такое решение принял президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва в связи с этим дала специальные распоряжения ВС РФ. Так, главе Минобороны России Андрею Белоусову, а также начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил, командующему Объединённой группировкой войск Валерию Герасимову поручено на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.
«Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — говорится в сообщении Кремля.
Уточняется, что Москва исходит из ответных действий Киева. Украинская сторона может последовать примеру России, ожидает Кремль.
В Киеве уже отреагировали на инициативу Москвы. Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский дал комментарий после объявления Россией пасхального перемирия. Он подчеркнул, что Киев готов пойти на аналогичный шаг. Бывший комик отметил, что люди должны отметить Пасху «без угроз».
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил решение о перемирии. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что введение режима прекращения огня заранее не обговаривалось с американской или украинской сторонами. Дмитрий Песков также отрицательно ответил на вопрос, связано ли перемирие с возобновлением переговоров по киевскому кризису. Инициатива РФ — отдельное от процесса урегулирования решение.
Пресс-секретарь российского лидера также оценил возможное возобновление трехсторонних переговоров. Он выразил надежду, что у американских дипломатов в обозримой перспективе будет больше времени на украинское урегулирование. Пресс-секретарь президента России объяснил отсутствие таких возможностей у США на данный момент новостями с Ближнего Востока. Представитель Кремля добавил, что Москва высоко ценит усилия Белого дома и американских дипломатов на украинском треке.