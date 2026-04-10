Группировка «Север» уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы и расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили переправу, вышки связи и пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийские расчеты 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области. Кроме этого, специалисты подразделений войск беспилотных систем поразили вышки связи и технику противника», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе воздушной разведки операторами БПЛА была обнаружена переправа ВСУ на месте обрушения прежнего моста. Инженерное сооружение использовалось для перевозки горюче-смазочных материалов, провианта, боекомплекта и проведения ротации подразделений противника, находящихся на линии боевого соприкосновения. Объективный контроль проводился с дрона-разведчика «Орлан-10». На кадрах видно точечное попадание и полную ликвидацию переправы без возможности ее восстановления.

Кроме этого, операторы беспилотников уничтожили аппаратуру связи, что позволило нарушить управление соединениями ВСУ, а также точки запуска беспилотников противника.

