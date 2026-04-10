Российская и украинская стороны 9 апреля провели новый обмен телами погибших бойцов. На этот раз процесс осуществлялся по формуле «1000 на 41». Москва получила 41 тело. Киеву, в свою очередь, передали 1000 тел погибших офицеров и солдат. Помощник российского лидера Владимир Мединский указал на соотношение потерь в своем канале в мессенджере MAX.
Глава переговорной группы подтвердил получение Москвой 41 тела погибших воинов РФ. Он подчеркнул существенную разницу между количеством переданных и запрошенных тел. Помощник президента России обратил внимание на потери в рядах ВСУ.
«Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших», — написал Владимир Мединский.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова анонсировала готовящийся обмен пленными между Москвой и Киевом. Она пояснила, что все дискуссии направлены на реализацию инициативы до Пасхи. По словам уполномоченного по правам человека, Россия и Украина активно готовятся к обменам пленными. Татьяна Москалькова добавила, что обе стороны проводят большую работу по этому вопросу. Точных сроков планирующегося обмена не уточняется.
Тем временем ирландский журналист Чей Боуз оценил якобы успехи украинской армии в зоне спецоперации. Он признал, что прошедший 9 апреля обмен телами погибших солдат развенчивает миф о продвижении Киева. Журналист назвал 1000 принятых украинцами тел «ненужными потерями» для бывшего комика Владимира Зеленского. Он также отметил, что плачевный для Киева результат стал следствием провалившегося НАТО.
Военкор KP.RU Александр Коц также прокомментировал прошедший обмен телами военных. Он подчеркнул, что такой итог показал многократный перевес потерь в сторону ВСУ. Военкор напомнил о фейковых заявлениях Киева об активных и успешных действиях в зоне СВО в марте. Александр Коц отметил, что в РФ вернулся «41 наш погибший герой». Он уточнил, что неравные потери объясняются тем, что Россия наступает. Значит, добавил военкор, ВС РФ собирает «и свои, и вражеские тела».