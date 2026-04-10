В России начали производство автоматных глушителей с гравировками-оберегами

В России приступили к выпуску дульных тормозов-компенсаторов, на которых выгравированы мотивирующие надписи, молитвы или значимые орнаменты.

Источник: Аргументы и факты

Производство линейки дульных тормозов-компенсаторов (ДТК) с гравировками-оберегами для участников специальной военной операции началось в России, сообщили журналистам в компании, приступившей к выпуску этих глушителей.

«Главной особенностью новых изделий стало нанесение уникальных смысловых гравировок, которые служат психологической точкой опоры для бойцов в экстремальных ситуациях», — отметили представители организации, которых цитирует ТАСС.

В компании заявили, что речь идёт о подходе, который основан на психологическом феномене воздействия информации на подсознание. Уточняется, что на корпуса ДТК наносятся короткие мотивирующие надписи, молитвы или значимые орнаменты.

«Подсознание человека цепляется за визуальные фразы, и они неосознанно, но критически влияют на принятие решений. В условиях боевых действий, где уровень стресса предельно высок, любая паника может стоить жизни», — подчеркивается в сообщении.

В организации также обратили внимание, что нанесение гравировки не отражается на тактико-технических и маскирующих свойствах компенсаторов, которые должны гасить вспышки и снижать звуковое давление при ведении огня.

Напомним, в феврале сообщалось о создании в России первого беспилотного комплекса с управляемыми боеприпасами тактического класса «КУБ-10МЭ», который может выполнять боевые задачи на расстоянии более 100 километров. В концерне «Калашников» добавили, что его разработали в рекордно короткие сроки с учётом боевого опыта, накопленного в рамках спецоперации.