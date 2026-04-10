В Волгоградской области отражают массированный налёт БПЛА: повреждены дома, пострадавших нет

Пять домов повреждены в Волгоградской области при атаке БПЛА, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области ночью 10 апреля отражают массированную атаку украинских беспилотников. В результате падения обломков дронов получили повреждения пять домов. Об этом уведомил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале.

Он сообщил об отсутствии пострадавших и жертв. По данным губернатора, атака на регион продолжается. Силы ПВО отражают удары ВСУ. Беспилотники пытаются атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, уточнил губернатор.

«В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков», — проинформировал Андрей Бочаров.

Он назвал налет дронов на регион террористической атакой. По его сведениям, в Красноармейском районе Волгограда обломки украинского дрона упали на улицах Столетова и Фадеева. Возгораний и серьезных повреждений на земле не обнаружено.

Вечером 9 апреля целью ВСУ стала Белгородская область. В результате обстрелов пострадали не менее четырех человек. Ранения получили двое мужчин, женщина и 15-летняя девочка. Они обратились в Шебекинскую ЦРБ. Девочка-подросток из села Нежеголь получила минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног. Повреждения получили несколько домовладений.

Кроме того, БПЛА ударили по территории ДНР. За день 9 апреля в регионе получили ранения девять человек. Одна из атак пришлась по похоронной процессии в Ленинском районе Донецка. Пострадали женщины 1981 и 2000 годов рождения и мужчины 1974, 1981 и 2000 годов рождения. Еще двое гражданских ранены в Центрально-Городском районе Горловки. Вследствие удара дрона пострадали мужчины 1962 года рождения.

В связи с атаками ВСУ в России вновь закрыли на прием и выпуск рейсов ряд аэропортов. Сейчас их количество равняется 15. Для полетов недоступны аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Иваново, Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска, Оренбурга, Перми, Тамбова, Чебоксар и Ярославля. Некоторые из них работают с ограничениями с вечера 9 апреля.

