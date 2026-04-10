Боец Андрей Радченко из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Радченко из Слюдянки. Как сообщил глава города Андрей Должиков, жизнь военнослужащего оборвалась еще в мае 2025 года.
— Боец учился в школе № 1. Когда пришло время выбрать профессию, решил стать водителем. В разные годы работал на местных предприятиях, в аварийной службе. Ездил на вахты на север. Чем бы Андрей ни занимался, его везде уважали за трудолюбие и неравнодушие, — рассказывает Андрей Должиков.
В армии боец не служил, были проблемы со здоровьем. Андрей Радченко, последовав примеру братьев, отправился «за ленточку» после подписания контракта. Погиб при выполнении боевого задания. Дома его ждали двое сыновей, жена, мама. С воинскими почестями защитника Отечества похоронят на Аллее Героев в пади Талая. О месте и дате прощания сообщат позже.