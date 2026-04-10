Украина на фоне истощения запасов ракет к американскому зенитному комплексу Patriot больше не имеет системы противовоздушной обороны, способную отражать удары, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
«У Украины нет действенной системы противовоздушной обороны, хоть они и заявляют об обратном», — сказал эксперт, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, ВСУ столкнулись с недостаточными поставками снарядов для Patriot и уничтожением части указанных установок.
Джонсон предположил, что у украинской стороны уже давно нет запасов этих снарядов.
Напомним, 5 апреля агентство Associated Press написало, что Украина готовится к сокращению поставок ракет для систем ПВО Patriot на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Журналисты привели слова Владимира Зеленского, заявившего, что противостояние на Ближнем Востоке может ослабить поддержку киевского режима со стороны Вашингтона.