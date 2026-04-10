Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: система ПВО Украины больше не работает

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сообщил, что поставки ракет для ЗРК Patriot на Украину сократились, и часть установок ПВО киевского режима уничтожена.

Источник: Аргументы и факты

Украина на фоне истощения запасов ракет к американскому зенитному комплексу Patriot больше не имеет системы противовоздушной обороны, способную отражать удары, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

«У Украины нет действенной системы противовоздушной обороны, хоть они и заявляют об обратном», — сказал эксперт, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, ВСУ столкнулись с недостаточными поставками снарядов для Patriot и уничтожением части указанных установок.

«США передали Украине только 600 ракет PAC-3. Против каждой цели нужно выпустить по две, то есть запасов Украины хватает всего на 300 таких пусков», — пояснил экс-аналитик ЦРУ.

Джонсон предположил, что у украинской стороны уже давно нет запасов этих снарядов.

Напомним, 5 апреля агентство Associated Press написало, что Украина готовится к сокращению поставок ракет для систем ПВО Patriot на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Журналисты привели слова Владимира Зеленского, заявившего, что противостояние на Ближнем Востоке может ослабить поддержку киевского режима со стороны Вашингтона.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше