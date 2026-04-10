В Самарской области два раза за ночь объявляли ракетную опасность

В ночь на 10 апреля небу Самарской области дважды угрожали вражеские ракеты. Оба раза опасность длилась не более двух часов.
«На территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ», — написал в своих мессенджерах Вячеслав Федорищев в 23:21 9 апреля. Чуть позже эту информацию продублировал глава Тольятти Илья Сухих.
Росавиация режима ограничения полётов в Курумоче не объявляла, однако в соседних регионах — Саратовской, Пензенской области, Республике Татарстан — аэропорты были закрыты.
Отбой ракетной опасности был объявлен в 0:26 10 апреля. Но это был ещё не конец — в 3:31 губернатор написал о новой угрозе. На сей раз Росавиация объявила, что в Курумоче вводятся временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Отбой второй тревоги был объявлен в 5:43, в 5:59 сняли ограничения на полеты в Курумоче. Минобороны РФ об итогах прошедшей ночи пока не писало — есть лишь информация, что в течение дня 9 апреля над Белгородской, Курской и Брянской областями сбили 11 боевых БПЛА.