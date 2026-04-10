Украинское военное командование направило около сотни солдат и офицеров- зенитчиков из Николаева в Сумскую область для доукомплектования штурмовых групп. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
При этом, подчеркнул собеседник агентства, переброшенная под Сумы бригада уже несет потери в районе села Будки.
Накануне Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Украинской стороне передали 1000 тел погибших военнослужащих. Россия, в свою очередь, получила останки 41 своего бойца.
На западе тут же обратили внимание, что обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной наглядно развенчивает миф о якобы неких успехах ВСУ на передовой. Так, журналист Чей Боуз подчеркнул, что 1000 погибших боевиков ВСУ, все это — ненужные потери для Владимира Зеленского и результат провалившегося конфликта НАТО. Украина «побеждает».